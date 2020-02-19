В среду, 19 февраля, в городе Винники во Львовской области люди перекрыли подъезд к местному госпиталю, чтобы туда не привезли украинцев из Китая.

Как сообщает Zaxid.net, паника началась в среду утром, когда из больницы начали эвакуировать пациентов. Около 14:00 к воротам начали свозить автомобильные шины.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь - завозите, кого хочешь. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали - эвакуация", - сказала журналистам сотрудница госпиталя.

Позже в Львовской обладминистрации сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения в рамках подготовки больниц к возможной госпитализации пациентов с COVID-19. Это подтвердило и руководство госпиталя.

"Это происходили симуляционные обучения. Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционные обучение по вероятному переводу пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения. Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые, возможно, могли пострадать, если бы самолет сел во Львове и если бы случилось что-то чрезвычайное, то госпиталь наш мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентгена, операций", - сказал гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь рассказал, что общался с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой по этому поводу, и она не подтвердила, что самолет с эвакуированными прилетит именно во Львов.

"У меня только что был телефонный разговор с министром здравоохранения. Куда привезут украинцев - будет это Львов или Киев, или другие города - пока неизвестно. Почему? Информация будет известна тогда, когда поймут, сколько украинцев зайдут на борт самолета - будет это 15 человек или 50, и уже от этого зависит, где их затем разместят. На борт самолета будут брать исключительно здоровых людей. Прошу не паниковать и не распространять фейковую информацию", - говорится в фейсбуке мэра.

Напомним, что утром 20 февраля самолет привезет в Украину из Уханя около 50 украинцев и 25 иностранцев. Вместе с экипажем самолета и представителями других служб, задействованных в эвакуации, их поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, пока держится в тайне.