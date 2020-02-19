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В Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом

Оба пациента сейчас изолированы.

В Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

"Как мы и обещали - сообщать о любых подтвержденных случаях (заболевания, - ред.). Несколько минут назад министр здравоохранения подтвердил два случая заражения новым коронавирусом в городе Кум", - написал в своем Twitter спикер правительства Али Рабии.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что оба пациента сейчас изолированы.

Рабии не уточнил гражданства двух инфицированных людей, но ранее сообщалось, что они являются гражданами Ирана.

Напомним, количество погибших от коронавируса превысило 2000. Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения - это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января.

Раннее ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней предполагали, что распространение коронавируса нового типа достигнет своего пика во второй половине февраля.

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