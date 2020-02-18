США внесли подразделение "Роснефти" в санкционный список

Туда же попал вице-президент этой нефтегазовой компании.

США внесли в список санкций подразделение российской компании "Роснефть" – Rosneft Trading. Это связано с торговлей нефтью в Венесуэле, говорится на сайте Министерства финансов Штатов.

Также в санкционный список попал вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро. Отмечается, что все активы Rosneft Trading в США заблокированы.

Для прекращения бизнеса с этой компанией гражданам и компаниям отвели 90 суток – до 20 мая.

Напомним, в апреле 2019 года "Роснефть" обвинила во лжи информационное агентство Reuters. Они заявили, что агентство "легализирует слухи в интересах заказчиков" из-за публикации о том, что компания помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций.

Нефтяное предприятие даже угрожало прекратить работу агентства на территории РФ.

"Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации", – заявили в пресс-службе компании.

Штаты впервые ввели санкции против Венесуэлы 28 января 2019. Тогда ограничения коснулись в первую очередь нефтедобывающей компании, из-за чего Венесуэла могла продавать нефть на американском рынке только с выводом средств на счета, неподконтрольные руководству Николаса Мадуро.