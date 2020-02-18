В Китае зарегистрировано 98 новых случаев смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения нового типа коронавируса (COVID-19) за сутки зарегистрировали 93 летальных исхода и 1,807 тыс. новых случаев заражения.

Об этом сообщили местные медицинские власти, передает "Интерфакс-Украина".

В целом на материковом Китае - 98 смертей (самый низкий показатель за неделю) и 1886 заражений (самый низкий показатель с конца января).

В административном центре провинции Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека и выявлено 1,6 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника 59,989 тыс. (в Ухане - 42,752 тыс.), скончались 1,789 тыс. (в Ухане - 1,381 тыс.).

Общее количество смертей во всем материковом Китае - 1868.

Из медучреждений после выздоровления в провинции Хубэй выписаны 7,862 тыс. человек, 41,9 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.

Напомним, 18 февраля из Киева должен был вылететь самолет для эвакуации украинцев. На 14-дневную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек. Среди них - 65 граждан, которые будут эвакуированы, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГосЧСи по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, не сообщается.