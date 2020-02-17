Первую в арабском мире атомную электростанцию запустят в ОАЭ

Планировалось, что станция заработает в 2017, однако введение в эксплуатацию постоянно откладывалось.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака". Об этом сообщил представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, передает DW.

"Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию", - сказал аль-Каабе журналистам, цитирует агентство новостей AFP.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе 2020 года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов США. Планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.

Напомним, в декабре 2019 в Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС.