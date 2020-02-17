В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяМир

Первую в арабском мире атомную электростанцию запустят в ОАЭ

Планировалось, что станция заработает в 2017, однако введение в эксплуатацию постоянно откладывалось.

Первую в арабском мире атомную электростанцию запустят в ОАЭ
Фото: atomic-energy.ru

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака". Об этом сообщил представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, передает DW.

"Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию", - сказал аль-Каабе журналистам, цитирует агентство новостей AFP.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе 2020 года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов США. Планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.

Напомним, в декабре 2019 в Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также