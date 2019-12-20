Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
ГлавнаяМир

В Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС

Демонтаж атомной электростанции в Мюлеберге начнется 6 января.

В Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС
АЭС "Мюлеберг" в Швейцарии
Фото: wikipedia.org

В Швейцарии в пятницу, 20 декабря, выведена из эксплуатации атомная электростанция в Мюлеберге - первая из пяти АЭС в стране, подлежащих закрытию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эта электростанция находится в 115 километрах к юго-западу от немецкого города Вайль-на-Рейне близ границы с Германией.

Церемония отключения станции транслировалась в прямом телеэфире: один из сотрудников нажатием кнопки задвинул между топливными элементами управляющие стержни, что незамедлительно остановило цепную реакцию. После этого в реакторе быстро снизились давление и температура.

Демонтаж АЭС начнется 6 января, а полностью работы рассчитывают завершить в 2034 году. Компания-оператор BKW пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация этой АЭС после 47 лет работы нерентабельна из-за назревшего ремонта.

Напомним, после атомной катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1", Швейцария решила больше не строить новых атомных электростанций. В то же время старым АЭС разрешено продолжать работу при соблюдении строгих мер безопасности.

Теперь в Швейцарии осталось четыре атомных реактора - Бецнау 1 и 2, построенные соответственно в 1969 и 1971 годах, Гёсген (1979) и Ляйбштадт (1984). АЭС в Бецнау является одной из самых старых в мире, которые все еще находятся в эксплуатации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также