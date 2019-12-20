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Италия выдаст США россиянина, обвиняемого в краже коммерческой тайны на авиапредприятии

Коршунова также разыскивает РФ по обвинению в мошенничестве.

Италия выдаст США россиянина, обвиняемого в краже коммерческой тайны на авиапредприятии
Ахивное фото
Фото: EPA/UPG

Апелляционный суд Неаполя принял решение экстрадировать в США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на российские СМИ

Адвокат российского топ-менеджера Джан Доменико Кайяцца сообщил, что у его подопечного  есть 15 дней на подачу апелляции в Кассационный суд.

57-летний Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США. Американцы подозревают его и итальянского бизнесмена Паоло Бьянки в сговоре с целью похищения коммерческой тайныу американской авиастроительной корпорации GE Aviation. По этому обвинению россиянину может грозить до 10 лет тюрьмы.

При этом 6 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова по обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель был объявлен в международный розыск, что позволяет добиваться экстрадиции Коршунова также и России.

Напомним, в ноябре Генеральная прокуратура Украины впервые по упрощенной процедуре экстрадировала в США иностранца.

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