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В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба, есть пострадавшие и жертва (обновлено)

Пострадавшие являются сотрудниками спецслужбы. 

В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба, есть пострадавшие и жертва (обновлено)
Фото: bbc.com

В столице России Москве вечером 19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ. По предварительным данным, пострадали пять человек, еще один скончался. Как пишет российское бюро BBC, открывшего огонь мужчину нейтрализовали.

"Лубянская площадь перекрыта, омоновцы отгоняют всех, слышал два хлопка, потом проехали три скорые. Все перетянуто красными лентами, много полиции", - сообщил очевидец Дмитрий Филонов. 

Улицы возле Лубянской площади перекрыли, большинство зданий эвакуировали, также высаживали людей из общественного транспорта. По словам корреспондента, уже после сообщения о ликвидации вероятного стрелка из-за оцепления были слышны два громких хлопка, похожих на выстрел. 

Фото: bbc.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, нападение на ФСБ произошло в пяти минутах от Кремля, как раз во время выступления президента РФ Владимира Путина. 

Напомним, в октябре в России в здании Следственного комитета убили офицера Владислава Капустина. Он занимался организацией приема граждан в Следкоме, когда на него с ножом напал посетитель. 

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