Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намерены ввести относительно российского газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Focus.de.

По ее словам, она не видит другого решения, кроме как вести решительные разговоры относительно санкций.

"Я хотела бы отметить, что сейчас ведутся переговоры по газовому контракту с Украиной", - добавила она.

С введением санкций против проекта "Северный поток - 2" Соединенные Штаты усиливают давление на Германию.

Напомним, 17 декабря Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 738 млрд долларов, который включает введение санкций против газопровода "Северный поток 2" и выделение военной помощи Украине. Наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов аргументировано "обеспечением энергетической безопасности Европы".