​Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент

В среду вечером после многочасовых дебатов члены Палаты представителей объявили президенту США Дональду Трампу импичмент, одобрив резолюцию, содержащую две статьи обвинений: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

За импичмент проголосовали 230 конгрессменов, против - 197, передает "Радио Свобода".

Голоса разделились по партийной принадлежности: против выступили все республиканцы, за - почти все демократы. Двое демократов проголосовали против первой статьи импичмента, трое - против второй.

Трампу официально инкриминировали давление на украинское руководство с требованием под угрозой приостановки американской военной помощи провести расследование, которое могло подорвать позиции кандидата в президенты США Джо Байдена, что была квалифицировано как подрыв безопасности Соединенных Штатов. Президента также обвинили в том, что он чинил препятствия Конгрессу во время расследования этого дела законодательной ветвью власти.

Во время дебатов демократы настаивали, что их действия диктуются необходимостью остановить президента, который злоупотребляет властью на виду у всей страны, пока он не нанес еще большего ущерба.

"Мы не хотели этого. Но поведение президента Трампа заставило нашу конституционную республику прибегнуть к самозащите", - заявил глава демократического большинства в Палате представителе Стэнли Хоер.

Республиканцы же утверждали, что импичмент президента был начат демократами, которые были враждебно настроены по отношению к Трампу сразу после его прихода в Белый дом.

"Этот импичмент был затеян с целью поиска преступления, - заявил глава республиканского меньшинства Стив Скализ, - и они его так и не нашли".

Импичмент - это предусмотренная Конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков".

Однако, объявление импичмента, однако, ещё не означает отстранения от должности. Инстанцией, которая решит судьбу президента, является Сенат, где в январе под председательством главы Верховного суда страны пройдет так называемый судебный процесс, судьями в котором будут все члены Сената. Для отстранения президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате 53 республиканца и 47 демократов. Глава сенатского большинства Митч Макконелл ранее заявил, что он не ожидает, одобрения импичмента Сенатом.

В истории страны было два случая, когда Палата представителей подвергала президентов импичменту. В обоих случаях сенаторы отказались отстранять президентов от власти. Один президент - Ричард Никсон - ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования.

Напомним, процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

10 декабря представители Демократической партии в Конгрессе США официально обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Президент назвал обвинения "смехотворными".

Подробнее о том, как импичмент американского президента может повлиять на Украину, читайте в материале LB.ua "Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?".