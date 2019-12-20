Эрдоган пригрозил США ответными мерами из-за санкций против "Турецкого потока"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу пригрозил ответными мерами США в случае, если Вашингтон введет санкции против проекта газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ.

"В Сенате США говорят, что они введут санкции против "Турецкого потока". Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, 21 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В декабре законопроект о бюджете на 2020 год на сумму в $738 млрд также поддержала Палата представителей США.

Теперь президент США Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Он уже заявлял, что намерен это сделать.

Напомним, церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который Россия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.