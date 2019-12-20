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В Италии задержали более 300 вероятных участников мафиозного клана

Среди подозреваемых - политики и юристы. 

В Италии задержали более 300 вероятных участников мафиозного клана
Фото: nv.ua

В Италии правоохранители провели спецоперацию по борьбе с мафиозным кланом Ндрангета, в ходе которой задержали более 300 его вероятных участников, передает ANSA

"В общей сложности 416 человек находятся под следствием по факту незаконных групп, действующих в южной провинции Вибо-Валентия и связанных с кланом Манкузо в городе Лимбади", - уточнили в агентстве.

Среди подозреваемых есть политики, юристы, бухгалтеры и госслужащие. Им инкриминируют преступления в составе мафиозных объединений, в том числе вымогательства, убийства и отмывание денег.

"Это самая крупная операция со времен судебного разбирательства в Палермо Макси", - сказал главный прокурор Катандзаро Никола Граттери, имея в виду знаменитую борьбу против сицилийской мафии, которая длилась с 1986 по 1992 год.

Ндрангета - это крупная итальянская организованная преступная группировка, которая базируется в Калабрии — беднейшей провинции Италии, пишет "Громадьске"

Напомним, в марте итальянская полиция задержала одного из самых разыскиваемых мафиози - Марко Ди Лауро, четвертого сына бывшего босса неаполитанской каморры Паоло Ди Лауро. 

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