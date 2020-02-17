Пятилетие «Минска»: промежуточные итоги и российская инициатива в Совбезе ООН

Как-то незаметно и надо сказать психологически несколько неожиданно наступил грустный «юбилей» Минских соглашений . Да, российская агрессия в отношении нашей страны продолжается уже более пяти лет, время летит, и сделать с этим нельзя ничего. Судя по всему, следует подвести некоторые итоги, к сожалению, промежуточные, так как конца этой войны пока не видно. А Кремль так и не отказался от своего главного посыла: Украины, как суверенного государства, существовать не должно.

Чего хочет Кремль

За эти годы в риторике и действиях РФ в отношении нашей страны не поменялось ровным счетом ничего, и даже сами Минские соглашения де-факто не выполняются по одной единственной причине: Москва имеет отличное от всех остальных стран-подписантов мнение о последовательности их выполнения.

Суть ее желаний предельно проста: частично уйти с Донбасса, но в тоже время с помощью там «своих людей» влиять на процессы, происходящие не только в нем, а и во всей Украине. По понятным причинам «другая сторона» на такое не соглашается и реально ослабленной за эти пять лет в результате санкций России фактически остается только одно – попытаться убедить как можно большее количество стран в своем «единственно верном» видении реализации Минских соглашений.

Действительно, военное решение «украинского вопроса» для России возможно, но маловероятно: война, которая вовлечёт в неё напрямую Запад, требует огромных ресурсов. Это вынуждает Путина активно пользоваться потенциалом спецслужб и пытаться изменить всё: от общественного мнения до истории. Это, кстати, не только Украины касается.

Именно поэтому, несмотря на то, что РФ нарушила практически все возможные международные договоренности, она с завидным упорством на различных международных площадках пытается в качестве основной и единственно правильной утвердить свою версию Минских соглашений, не жалея для этого финансовых, дипломатических, разведывательных и информационных ресурсов. Толку от этого пока немного, но Кремль своих усилий не прекращает.

Последние события подсказывают, что существует некий комплексный план, имеющий определённую последовательность действий, который начал действовать сразу после провального для Кремля парижского саммита в «нормандском формате». Безусловно, элементами этого плана являлись попытки продвижения вернувшейся в ПАСЕ российской делегации, идеи мирного урегулирования ситуации на Донбассе на российских условиях, а также организованный Москвой процесс подачи в Европейский суд по правам человека «исковых требований от ОРДЛО».

Фото: EPA/UPG Пресс-конференция глав государств после парижского саммита

Закончилось все довольно прогнозируемо: главным итогом пяти дней пленарного заседания ПАСЕ стала резолюция о состоянии мониторинговой процедуры, согласно которой Россия выступает стороной Минских договоренностей. Кремль также обязали принять ряд конкретных мер для решения проблем, связанных с нарушениями демократических прав и свобод человека и верховенства права как на территории временно оккупированного Крыма, так и по всей России. И, главное - резолюция ПАСЕ обязала Москву выполнить Минские договоренности, прекратить военное вмешательство и любую поддержку вооруженных формирований на востоке Украины.

Зачем РФ созывает Совбез ООН?

Судя по всему, последовательно провалив Парижский саммит в Нормандском формате и зимнюю сессию ПАСЕ, Кремль решил не останавливаться на достигнутом и пойти другим путем: использовать для достижения своих целей площадку ООН.

Так, РФ выступила с инициативой провести открытое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Минских договорённостей. По заявлению первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, российская сторона планирует обсудить выполнение Минских соглашений и провести их анализ при участии представителя ОБСЕ провести анализ выполнения Минских соглашений.

Фото: Dpol_un / Twitter Дмитрий Полянский

Это официально, однако чего же на самом деле Москва добивается? Развязав войну и не продемонстрировав за почти шесть лет войны ни малейшего желания к установлению реального мира на Донбассе, Россия намеревается использовать данную международную площадку ООН для продвижения своих смыслов, суть которых состоит в необходимости выполнения Минских соглашений в последовательности, которая не просто выгодна Кремлю, а и приводит к капитуляции Украины.

Причем особая пикантность ситуации заключается в том, что использовать механизмы ООН пытается страна, которая кроме постоянного и массового нарушения международных договоренностей сама постепенно фактически выходит из мирового правового поля.

Ведь именно так можно расценить попытки внесения в новую конституцию РФ статьи о превалировании собственных правовых норм над международными, или выход РФ из договора, признающим Дополнительный протокол I к Женевской конвенции IV, в котором предусмотрено учреждение международной комиссии, с полномочиями расследования предполагаемых нарушений гуманитарного права во время вооруженных конфликтов.

Самое интересное, что навязываемая Россией последовательность выполнения Минских соглашений в принципе не соответствует международному праву. Но когда Москву такое останавливало? Суть вопроса заключается в том, что, согласно стандартам ОБСЕ, выборы в любом месте, а не только на Донбассе, нельзя проводить, под дулами автоматов.

Иными словами, последовательность может быть исключительно такой: Россия полностью уходит с Донбасса, а только потом – выборы. По понятным причинам Кремль такое не устраивает и именно поэтому уже пять лет он пытается всё поменять местами и провести выборы раньше, чем вернуть Украине контроль над границей.

Фото: EPA/UPG Танк сепаратистов в ангаре в городе Александровск, недалеко от Луганска, 3 октября 2015.

Любой здравомыслящий человек понимает, что при таком сценарии сменится вывеска, но не содержание, а сама агрессия РФ только усилится, ведь Донецк и Луганск из более внешнего рычага превратятся в исключительно внутренний инструмент давления на Украину.

Всё для внутреннего потребителя

Создав свою собственную версию последовательности выполнения Минских соглашений, Кремль пытается настоять: вносить в договоренности изменения нельзя. Судя по всему, именно на этом и будет строится позиция РФ на заседании Совбеза ООН, где конечно же прозвучат гневные обличения в адрес Украины во всех возможных и невозможных грехах.

Радует, что украинский МИД все понимает. Там уже заявили, что готовы к такому сценарию. В ведомстве считают, что созванное РФ заседание – «ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей».

Украинские дипломаты также указали, что: «Представители Украины примут участие в мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран нормандского формата 9 декабря 2019 года: прекращении обстрелов, взаимном освобождении удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и др.».

Фото: EPA/UPG Наблюдатели ОБСЕ наблюдают за передвижением боевиков после оглашения демилитаризации зоны, с. Петровское, Донецкая обл, 03 октября 2016.

В общем, позиция такова: отказываться от выполнения Минских соглашений никто не собирается, просто давайте исполнять их пункты согласно международному праву, а не как это Путину хочется. Никто не против, чтобы на Донбассе прошли выборы, но состоятся они должны по украинским законам и никак иначе.

С высокой долей вероятности можно спрогнозировать, что будущее заседание Совбеза ООН по анализу Минских договоренностей будет мало чем отличаться от аналогичного прошлогоднего по языковому закону, в ходе которого постоянный представить РФ при ООН Небензя объяснял всем, почему украинцы не имеют права говорить по-украински.

Примечательно, что на это он услышал от представителей США, Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии, Польши, Украины и даже Перу о российской агрессии, обострении обстановки на Донбассе по вине РФ, Боинге МН17, ущемлении прав крымских татар и общей ситуации в Крыму, паспортизации Донбасса.

Вместе с тем показательно, что в тот раз Россию вообще никто не поддержал, российский тезис об угрозе украинского языкового закона для международной безопасности не нашел поддержки, а позитивного для РФ решения естественно принято не было. Не вижу причин, чтобы и в этот раз все не произошло точно так же.

Зачем тогда Москва всё это делает? Вероятно, чтобы отвлечь россиян от конституционных инициатив Путина.

Перспективы нового Минска

Если посмотреть российское ТВ сразу после Совбеза ООН, то мы, скорее всего, увидим развернутую речь Небензи и невнятные обрывки речей представителей других стран с соответствующим комментарием, делающим их клиническими идиотами. С помощью подбора в реальности ничего не значащих фраз нам обоснуют, что позиция РФ поддерживается Китаем и еще кем-нибудь. В общем, всё сделают для красивой картинки.

А Донбасс? Суть проблемы четко охарактеризовала в свое время Голда Меир по отношению соседей к Израилю: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса».

Фото: архив ЛААМ Голда Меир во время выступления в кнессете.

И правда, до момента пока Россия не откажется от тезиса «Украины как независимого государства существовать не должно», прогресса вряд ли можно достигнуть, какие бы международные площадки для этого ни использовались.

А вот сами Минские соглашения менять, судя по всему, придется: все же это реальный ключ к миру. Но надо понимать, что они не являются догмой и прецеденты уже есть: та же РФ с Грузией мирные договора множество раз заключала.

Поэтому назрел вопрос о четком определении в них этапности выполнения обозначенных пунктов и смыслового наполнения самого текста, причем строго согласно нормам международного права, а ни как этого хотят в Кремле. Нравится это кому-либо или нет…