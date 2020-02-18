В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные люди похитили сотни рулонов туалетной бумаги на общую сумму 1695 гонконгских долларов (218 долларов США).

Три человека в масках напала на доставщика около магазина и отобрала 50 упаковок туалетной бумаги, в которых было 600 рулонов.

Налетчики при этом были вооружены, пишет SCMP.

Издание отмечает, что инцидент произошел на фоне беспокойства жителей острова по поводу возможной нехватки продуктов в магазинах. Жители мегаполиса уже массово скупают мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и иные товары.

Распространение слухов связано с эпидемией коронавируса нового типа в Китае.

Правоохранители по горячим следам арестовали двух мужчин, обнаружив у них часть пропавшей туалетной бумаги.

Помимо Гонконга, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и маски для лица массово скупают в Сингапуре, где было зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.