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Украина эвакуирует из Уханя граждан шести иностранных государств

Речь идет о гражданах Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России.

Украина эвакуирует из Уханя граждан шести иностранных государств
Фото: facebook/Skyup-airlines

Власти Украины намерены эвакуировать из китайского Уханя граждан Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV.

По его словам, они пройдут строжайший контроль при посадке на самолет, так же, как и украинцы.

Если при эвакуации у кого-то из граждан температура тела будет составлять 37,2 градуса и выше, они не будут посажены на украинский самолет.

Аваков считает правильным решение Украины об эвакуации из Уханя также иностранных граждан, поскольку ранее, в частности, российский самолет эвакуировал из Китая граждан Украины.

Как сообщалось, самолет для эвакуации украинцев вылетит из Киева во вторник, 18 февраля.

На 14-дневную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек. Среди них 65, которые будут эвакуированы, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГосЧСи по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, не сообщается.

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Источник: "Українські новини"
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