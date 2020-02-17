После этого оба подали друг на друга заявления в полицию.

В воскресенье, 16 февраля, перед зданием Северодонецкого городского совета подрались помощник депутата Верховной Рады и местный депутат.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области в фейсбуке.

Отмечается, что в ходе потасовки оба участника происшествия получили телесные повреждения.

"После инцидента мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий Отдел Полиции. По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия", - сообщили правоохранители.

Местный сайт "Час Пик" уточняет, что участники драки - депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от "Слуги народа" Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.

Напомним, в январе нардеп Илья Кива устроил драку в киевском ресторане.