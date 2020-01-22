В полиции пока не разглашают подробностей инцидента.

В ресторане на улице Крещатик в центре Киева в среду, 22 января, в ресторане произошла потасовка при участии народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что депутат обратился с заявлением о получении телесных повреждений.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал автомобилем", - сказано в сообщении.

В фейсбуке Кива заявил, что его якобы спровоцировали на драку.

"Человек, который напал на меня в ресторане «Мокко», вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично", - написал Кива.

На видео с камер наблюдения, однако, видно, что Кива совсем не наклонялся, а пытался нанести удар.

Напомним, в 2013 году Киву признали виновным во взяточничестве, но его не посадили, а присудили штраф из-за справки из Полтавской психиатрической больницы об инвалидности 2-ой группы.