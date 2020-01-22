Апелляционный суд подтвердил возвращение украинского гражданства ​епископу УПЦ МП Гедеону

"Решение апелляции, то есть уже вступает в силу".

с Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о возвращении украинского гражданства епископу православной церкви Московского патриархата Гедеону (Юрий Харон).

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Игорь Луценко.

"Только произошел проигрыш Украины - Государственная миграционная служба проиграла суд «Отцу Гедеону», представителю русской православной церкви Юрию Самуилович Харону (на фото с милой улыбкой справа). Решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Луценко также отметил, что Гедеону вернут украинский паспорт, несмотря на то, что он "открыто пользуется наличием еще двух гражданств, в частности, России".

Подробнее о том, почему Окружной административный суд Киева отменил решение Миграционной службы о фактическом аннулировании гражданства скандально известного епископа УПЦ (МП) Гедеона (Харона), читайте в материале LB.ua.

Напомним, епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского в ноябре прошлого года.