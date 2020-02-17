Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
ГлавнаяПолитика

Кабмин включил в состав набсовета антидопингового контроля нардепа Суркиса из ОПЗЖ

В состав набсовета также включили замминистра культуры Владимира Шумилина, первого зама министра здравоохранения Андрея Семиволоса.

Кабмин включил в состав набсовета антидопингового контроля нардепа Суркиса из ОПЗЖ
Григорий Суркис
Фото: skelet-info.org

Кабинет Министров включил в состав наблюдательного совета антидопингового контроля депутата ВР от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и секретаря комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Григория Суркиса.

Об этом сказано в распоряжении правительства №127 от 12 февраля.

Кроме того, в состав набсовета включили заместителя министра культуры Владимира Шумилина, первого заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса.

В составе набсовета остались ранее утвержденные первый вице-президент Спортивного комитета Александр Артемьев, старший научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца Национальной академии наук Владимир Портниченко, вице-президент Национального олимпийского комитета Равиль Сафиуллин и вице-президент Национального комитета спорта инвалидов Оксана Скугарева.

Напомним, совет антидопингового контроля определяет основные направления антидопинговой деятельности, общее количество тестирований в год, подает предложения по структуре, штатному расписанию, финансированию Национального антидопингового центра на следующий бюджетный год, утверждает ежегодный отчет о деятельности Национальной антидопинговой лаборатории.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также