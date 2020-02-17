Кабмин включил в состав набсовета антидопингового контроля нардепа Суркиса из ОПЗЖ

В состав набсовета также включили замминистра культуры Владимира Шумилина, первого зама министра здравоохранения Андрея Семиволоса.

Кабинет Министров включил в состав наблюдательного совета антидопингового контроля депутата ВР от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и секретаря комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Григория Суркиса.

Об этом сказано в распоряжении правительства №127 от 12 февраля.

Кроме того, в состав набсовета включили заместителя министра культуры Владимира Шумилина, первого заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса.

В составе набсовета остались ранее утвержденные первый вице-президент Спортивного комитета Александр Артемьев, старший научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца Национальной академии наук Владимир Портниченко, вице-президент Национального олимпийского комитета Равиль Сафиуллин и вице-президент Национального комитета спорта инвалидов Оксана Скугарева.

Напомним, совет антидопингового контроля определяет основные направления антидопинговой деятельности, общее количество тестирований в год, подает предложения по структуре, штатному расписанию, финансированию Национального антидопингового центра на следующий бюджетный год, утверждает ежегодный отчет о деятельности Национальной антидопинговой лаборатории.