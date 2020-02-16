Данилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов улетел с рабочим визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что цель визита - "обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета МАУ".

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

Секретарь СНБО будет находится в Иране до 17 февраля.

Сообщается, что по прибытии Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Ранее Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Иран не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам и над их расшифровкой сейчас никто не работает.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.