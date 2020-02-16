"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
"Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм"
"Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм"
Симулятор емоцій імені Хржановського: яким може стати меморіальний центр «Бабин Яр»
Симулятор емоцій імені Хржановського: яким може стати меморіальний центр «Бабин Яр»
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
ГлавнаяПолитика

Данилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУ

Рабочий визит секретаря СНБО продлится до 17 февраля.

Данилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУ
Фото: http://www.rnbo.gov.ua/

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов улетел с рабочим визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что цель визита - "обсуждение проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета МАУ".

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

Секретарь СНБО будет находится в Иране до 17 февраля. 

Сообщается, что по прибытии Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Ранее Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Иран не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам и над их расшифровкой сейчас никто не работает.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также