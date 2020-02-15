​Порошенко назвал "пятую колонну" одной из главных угроз для Украины

Бывший президент Петр Порошенко считает, что главные угрозы для Украины на сегодня - это внутренняя пятая колонна, работающая за деньги кремля, и эрозия мировой проукраинской коалиции.

Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

"Сегодня есть две угрозы. Первая - пятая колонна, на которую идет множество денег. На покупку медиа, создание порталов, каналов и групп в социальных сетях, подкуп политиков. Речь идет о порождении хаоса внутри страны, чтобы утвердилось мнение, что Россия - это ничего страшного", - сказал Порошенко.

По его мнению, в умах украинцев пытаются посеять сомнения в оценке Революции Достоинства, необходимости интеграции с Евросоюзом и НАТО.

"Вторая опасность - эрозия мировой солидарности с Украиной. Создание проукраинской коалиции требовало огромных усилий. Нашим большим достижением была двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США и помощь из Белого дома. И никто не заявлял, что это зависит от того, Украина выполнит еще какие-то условия, кроме реформирования государства", - сказал Порошенко.

Он считает, что нынешняя власть шлет Европе "фальшивые сигналы" в виде звонков Путину на Новый год. "Так почему же другие президенты не могут звонить в Москву с поздравлениями, если это делает президент страны, солдаты которой ежедневно погибают от российских пуль", - отметил Порошенко.

"В течение пяти лет Путин был токсичным, нерукопожатным за небольшими исключениями. Теперь мы видим процесс «детоксикацию» Путина: «А поедем к нему на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе». Президент Макрон заявил, что агрессия России против Украины - не повод, чтобы не поддерживать корректных отношений с Москвой. К чему это приводит? Достаточно взглянуть на то, что произошло с Грузией 2008 года. Там «токсичность» Путина беспокоила мир всего пять месяцев, мы смогли это хранить пять лет. А теперь начинает преобладать взгляд, что нужно забыть об аннексии Крыма. Это неправильный путь", - предупредил Порошенко.