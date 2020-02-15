Зеленский пригласил Трампа в Украину: ​"Я готов принять его быстрее, чем он меня"

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера США Дональда Трампа посетить Киев. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Глава государства также подтвердил, что собирается посетить Белый дом.

"Я уверен, что мой визит в Белый дом состоится. Вы просто слишком далеко от нас находитесь. Во время предыдущей встречи с Майком Помпео я говорил ему, что очень бы хотел, чтобы этот визит был чем-то личным для двух стран, с каким-то очень важным результатом, выгодным для обеих стран", - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, после "Санта-Барбары" с импичментом, ему бы хотелось начать отношения с чистого листа.

"После этих всех серий я хочу приехать, с чистого листа начать наши отношения и чтобы мы подписали какие-то контракты, договорились о стратегических и инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США. Но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня", - заявил президент Украины.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дата визита Зеленского в США станет известной в ближайшее время. Новый глава ОПУ уверен, что это будет историческая поездка.

Президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.

Новый президент Владимир Зеленский планирует посетить США с официальным визитом. Андрей Ермак говорил, что этот визит обсуждался в сентябре во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского.