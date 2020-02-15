Зеленский обсудил с генсеком НАТО Программу расширенных возможностей для Украины

Президент в Германии провел переговоры с Йенсом Столтенбергом.

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры состоялись в Германии, куда президент улетел для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Столтенберг обсудили реформы в Украине. "Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал президент Украины.

Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ "Украина - НАТО", которые, по его словам, являются эффективным инструментом для системных преобразований в Украине.

Также был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Столтенберг в свою очередь сказал, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Они обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 и ситуацию на Донбассе.

Напомним, в январе Украина официально подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Подробнее о программе читайте в материале LB.ua "Комиссия Украина-НАТО. Расширенные возможности вместо ПДЧ?"