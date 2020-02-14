Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом

Президент выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, то во время

Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава государства выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита президент Украины проведет ряд международных встреч.

Ранее сообщалось, что участники Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Однако спустя несколько часов план "завершения войны на Донбассе" с сайта конференции удалили.

В МИД Украины сообщили, что "12 шагов к миру на Донбассе" не являются официальной позицией Мюнхенской конференции.