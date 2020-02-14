В МИД Украины сообщили, что "12 шагов к миру на Донбассе" не являются официальной позицией Мюнхенской конференции

Руководство Мюнхенской конференции не признает "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальном документом. Это частная инициатива, поэтому ее удалили с сайта конференции. Об этом говорится в ответе МИД Украины агентству "Укринформ".

"Документ "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы экспертов и политиков, небезразличных к вопросам международной безопасности и ситуации в Украине, в том числе вооруженной агрессии России против нашего государства", – сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

Она подчеркнула, что тезисы документа не соответствуют официальной позиции Украины. По ее словам, руководство Мюнхенской конференции по безопасности тоже не считает этот материал официальным документом.

Напомним, что спустя несколько часов после появления на сайте конференции документа он был удален. По ссылке, которая ранее вела на него, разместили сообщение, что запрашиваемая страница не может быть отображена.

В самом документе, помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагалось создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д.

Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине".