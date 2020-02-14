Во вторник, 18 февраля, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Децентрализация. Взгляд местной власти". Начало – в 11:00.

Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие политические, экономические и социальные изменения в жизни городов произошли от начала процесса децентрализации в Украине?

2. Достижения и недостатки децентрализации по-украински.

3. Какие политические права нужны городам и другим территориальным единицам?

4. Экономический аспект децентрализации глазами руководителей городов.

5. Отношение местного самоуправления к внедрению института префектов.

Участники круглого стола:

Анатолий Душко, Барановский городской глава;

Владимир Коваленко , Новокаховский городской глава;

, Новокаховский городской глава; Василий Сидор, городской глава Славутича;

Сергей Сухомлин , Житомирский городской глава;

, Житомирский городской глава; Анатолий Федорук , городской глава Бучи;

, городской глава Бучи; Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины.

Модератором круглого стола выступит директор по коммуникациям Института Горшенина Наталья Клаунинг.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях организатора дискуссии – Институт Горшенина – является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).