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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Децентрализация. Взгляд местной власти"

В мероприятии примут участие главы нескольких городов.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Децентрализация. Взгляд местной власти"
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 18 февраля, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Децентрализация. Взгляд местной власти". Начало – в 11:00.

Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие политические, экономические и социальные изменения в жизни городов произошли от начала процесса децентрализации в Украине?

2. Достижения и недостатки децентрализации по-украински. 

3. Какие политические права нужны городам и другим территориальным единицам?

4. Экономический аспект децентрализации глазами руководителей городов.

5. Отношение местного самоуправления к внедрению института префектов.

Участники круглого стола:

  • Анатолий Душко, Барановский городской глава;
  • Владимир Коваленко, Новокаховский городской глава;
  • Василий Сидор, городской глава Славутича;
  • Сергей Сухомлин, Житомирский городской глава;
  • Анатолий Федорук, городской глава Бучи;
  • Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины.

Модератором круглого стола выступит директор по коммуникациям Института Горшенина Наталья Клаунинг.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях организатора дискуссии – Институт Горшенина – является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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