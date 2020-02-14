Во вторник, 18 февраля, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Децентрализация. Взгляд местной власти". Начало – в 11:00.
Организатор мероприятия – Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
1. Какие политические, экономические и социальные изменения в жизни городов произошли от начала процесса децентрализации в Украине?
2. Достижения и недостатки децентрализации по-украински.
3. Какие политические права нужны городам и другим территориальным единицам?
4. Экономический аспект децентрализации глазами руководителей городов.
5. Отношение местного самоуправления к внедрению института префектов.
Участники круглого стола:
- Анатолий Душко, Барановский городской глава;
- Владимир Коваленко, Новокаховский городской глава;
- Василий Сидор, городской глава Славутича;
- Сергей Сухомлин, Житомирский городской глава;
- Анатолий Федорук, городской глава Бучи;
- Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины.
Модератором круглого стола выступит директор по коммуникациям Института Горшенина Наталья Клаунинг.
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях организатора дискуссии – Институт Горшенина – является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).