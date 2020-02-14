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Зеленский почтил память воинов-афганцев

Президент принял участие в памятной церемонии у Мемориального комплекса погибшим в Афганистане.

Зеленский почтил память воинов-афганцев
Фото: president.gov.ua

Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

Вместе с воинами почетного караула он возложил цветы к скульптуре в мемориале.

Участники церемонии почтили память погибших граждан Украины минутой молчания.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.

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