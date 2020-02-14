Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане.
Об этом сообщается на сайте президента.
Отмечается, что Зеленский принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане.
Вместе с воинами почетного караула он возложил цветы к скульптуре в мемориале.
Участники церемонии почтили память погибших граждан Украины минутой молчания.
Напомним, 15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.