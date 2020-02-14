Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Высокопоставленный российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Фото: radiosvoboda.org

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналистам удалось получить подтверждение информации о "московском пассажире" из двух не связанных между собой источников, в частности - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

В Офисе президента по этому поводу заявили, что Владимир Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшего дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".

В то же время у Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем же частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, но к моменту выхода расследования в эфир его телефон не отвечал.

Экс-главу ФСБ Патрушева называют вторым после Путина человеком в России.

Обновление. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал ложью сюжет "Схем" и заявил, что "комментировать там нечего".

"Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра кто-либо может выпустить такой сюжет о ком-либо, в котором единственным свидетельством будет «как утверждают наши источники» и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", - написал он в фейсбуке.

Ермак заверил, что на Банковой готовы отвечать на любые вопросы, "готовы к общению с журналистами".

"Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях. Тогда, уверен, у нас будет конструктивный диалог и успешная страна - чего мы все безусловно стремимся", - добавил он.

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. После того, как в СМИ появилась эта информация, Офис президента сообщил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой "для встреч на высшем уровне" - с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршиди.

Судя по официальным фото, переговоры состоялись в одной из местных гостиниц и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что он прерывает свой визит из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. Несмотря на это, в Киев Зеленский вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

Министерство иностранных дел и Офис президента заявили, что объяснят рождественскую поездку Зеленского в Оман "в свое время".

13 февраля нардеп Владимир Арьев обнародовал ответ ОП, в котором утверждается, что поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась за личные средства.

Офис президента пообещал, что Зеленский отразит поездку в Оман в своей декларации.