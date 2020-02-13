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Порошенко: мы привлечем все правовые механизмы для возобновления финансирования телеканала АТR

Политик призвал украинцев объединиться, чтобы защитить крымскотатарский телеканал.

Порошенко: мы привлечем все правовые механизмы для возобновления финансирования телеканала АТR
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко намерен обращаться в правоохранительные органы из-за ситуации с финансированием крымскотатарского телеканала ATR.

Об этом он заявил в эфире телеканала 13 февраля, информирует пресс-служба партии.

"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, которая будет занимать совершенно иную, уголовную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся", - подчеркнул Порошенко.

Он пообещал в ближайшее время подписать обращение в Кабинет министров Украины, премьер-министру, министру финансов, культуры и дать свои предложения.

"Поскольку как я понимаю, в Законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - отметил пятый президент Украины.

Если эти шаги не помогут, политик намерен обратиться к международной общественности, поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса.

"Все свои международные связи мы также привлечем к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить правду зрителям - как крымским татарам, так и украинской национальности. Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, 10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета. В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

11 февраля министр культуры Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством. По словам министра, сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.

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