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​Ермак впервые встретился с послами G7 в качестве главы Офиса президента

Глава Офиса президента рассказал о ситуации на Донбассе и о будущих шагах в рамках Минского процесса.

​Ермак впервые встретился с послами G7 в качестве главы Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки", он поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Ермак проинформировал делегацию о ситуации на Донбассе и о будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы на всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - сказал он

Глава ОП отметил, что "нормандский саммит" в Париже был "довольно успешным".

"Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минск. Однако, важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. Темп в работе над списками и возвращением наших людей не будет снижаться", - подчеркнул Ермак. Он также напомнил, что Владимир Зеленский сменил руководителя подгруппы, которая занимается этим вопросом.

Ермак сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске была практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил и средств. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Он также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет "обеспечение эффективной работы Главы государства для успеха Украины".

Напомним, 11 февраля Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОП и назначил на этот пост Ермака, который ранее был помощником президента.

Ермак рассказал, что продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.

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