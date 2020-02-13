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Главному архитектору Киево-Святошинской РГА сообщили о подозрении

Его обвиняют во внесении заведомо ложных данных в план жилого массива.

Главному архитектору Киево-Святошинской РГА сообщили о подозрении
Фото: censor.net.ua

Заведующему сектора градостроительства и архитектуры - главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области сообщили о подозрении в составлении и выдаче заведомо ложного официального документа (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает прокуратура области.

Установлено, что чиновник "составил и дал задание о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с.Петровское (в настоящее время - с.Святопетровское), в который внес заведомо ложные сведения".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляет Киево-Святошинская местная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок на такой же срок.

Напомним, 6 февраля Высший антикоррупционный суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, который подозревается в нанесении ущерба территориальной общине столицы в размере 9,3 млн гривен.

Речь идет о том, что в 2002 году столичный горсовет передал земли в центре Киева в аренду предприятию. Оно должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. В результате на месте бассейна для школы компания-застройщик построила паркинг.

Целовальник был уволен с должности главного архитектора Киева в 2015 году.

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