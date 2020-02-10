Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киевской области полицейские обнаружили у мужчины каннабиса на 2 миллиона гривен. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления Александр Дыбов, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, после получения разрешения суда, следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого.

"В доме мы обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти 2 млн гривен. 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в начале января Одесский суд закрыл дело о контрабанде трех тонн марихуаны, обнаруженной в 2000 году в Ильичевском морском рыбном порту. Сообщалось, что все это время (с 2000 года) наркотик лежал в камере хранения вещественных доказательств Службы безопасности и испортился.