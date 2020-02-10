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Есть ли у нас будущее?

В одном из выпусков эмигрантского журнала «Континент» я прочитал такие горькие слова: «Для того, чтобы уничтожить культуру какой-либо страны и народа, нужно только избавиться от первого мастера в каждой профессии, первого булочника, первого писателя, первого слесаря, первого артиста, каменщика, композитора, живописца. Сегодня в нашей культуре на родине сложилась именно такая ситуация…». Это – из 1980 года, СССР.

Фото: kiev24.ua

Похоже, мы повторяемся. Как-то слишком скоро. Украина теряет своих первых. По-разному. В эмиграцию, естественным, но не восполняемым концом, горечью алкоголизма. Я – о ярких, умных, образованных. К сожалению, Украина, став государством, не удосужилась сохранить лучшее, прежде не забранное Москвой. Сначала к власти пришли идеологи и романтики, в большинстве своем гуманитарии. Не сообразили, не захотели сохранить большую науку, большую промышленность. На их спинах в свое сладкое будущее въехали бандиты и воры. Многие из которых быстро надели маску профессиональных патриотов.

Сегодня потенциальные первые уезжают. Предпочитают быть сотыми там, где их способности будут востребованы. Ни в парламенте Украины, ни в правительстве первых нет. А если и есть, то они не видны, глубоко задвинуты. Мелкие скандалы в среде наших законодателей и чиновников подчеркивают их мелкость и невзрачность. Одни лишь зафиксированные журналистами их эсэмэски о многом свидетельствуют.

Может ли государство выжить без первых? В современном мире – не может. Даже абсолютно свободный в своих зверствах тиран Сталин вынужден был освободить из лагерей некоторых первых, осознав, что без них, талантливых конструкторов и военных стратегов, войну с Германией не выиграть. Освободил. Выиграли.

В сталинском СССР высшие чиновники, так называемая номенклатура, были исполнителями чужой воли и не имели никаких собственных притязаний. Совсем не так функционировала царская Россия, где взяточничество процветало повсеместно. Зарвавшихся чиновников, особенно если они обогащались за счет казны, наказывали, понижая в должности или выпроваживали раньше срока на пенсию, но почти никогда не отдавали под суд. Современный украинский комментатор, особенно из тех, кто настроен патетически патриотически, может заметить, что эта ненаказуемость коррупции в царской России была следствием того, что в империи не было НАБУ, САП, СБУ… На самом деле, все было несколько сложнее. В 1916 году Департамент полиции и охранка (тайная полиция) предупреждали российскую имперскую власть о возможности близкой революции. Власть не отреагировала.

СБУ и продолжатели ее коммерческого дела НАБУ и САП украинскую власть о надвигающихся неприятностях не предупреждают. Они, в основном, заняты другим, более важным для них самих, а не для государства. Кстати, оба наших Майдана свидетельствуют именно об этом.

Историки утверждают, что в Советском Союзе времен Брежнева аппарат КГБ имел информацию о надвигающихся на страну разрушительных последствиях неумного управления государством. Но… инициатива тогда была наказуема и опасна. В качестве примера могу пересказать историю, которую мне сообщил мой лагерный товарищ Сергей Адамович Ковалев.

На рубеже конца 60-ых и начала 70-ых председатель КГБ Андропов предложил сотрудникам Аналитического центра КГБ провести анализ ситуации в советской экономике и оценить ее перспективы. В группу аналитиков были приглашены два внешних эксперта, один из которых был близким другом Ковалева. Изучив все представленные документы, в том числе и секретные, эксперты передали свои выводы Андропову. Тот немедленно передал через своих подчиненных: «Такие выводы я не могу представить членам Политбюро! Вам необходимо сделать другие, оптимистические выводы!»

Сейчас мы, Украина, переживаем нечто подобное. Насколько мне известно, аналитики, работающие с Зеленским, пытаются говорить ему правду. В отличие от людей из его окружения и его парламентских выдвиженцев, экспертами ни в чем не являющимися. Он, Зеленский, у нас что-то подобное тому советскому Политбюро. Судя по всему, наша СБУ реальную картину ему не показывает. Ибо – не знает, она другим занята. Как мне сообщил шепотом знающий эту систему человек, первых в СБУ также нет. Привычно обходятся вторыми и третьими, вплоть до семнадцатых.

Император Николай Второй информацию от своих силовиков получал. Но – игнорировал. Вызвал революцию. Неужели…

Александра Глузман
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