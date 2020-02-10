​Минветеранов предложило ввести санкции против РФ за незаконное задержание украинских моряков

Министерство ветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды над украинскими гражданами в аннексированном Россией Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте Минветеранов.

Отмечается, что специалисты собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, а также против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

"По результатам проведенной работы, в частности совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек", - говорится в сообщении.

Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После согласования, он будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров и, в случае принятия, станет основанием для решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций.

"Минветеранов подчеркивает, что права человека - это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми, а их нарушение является величайшим преступлением против человека", - заявил начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

21 ноября в Гааге начались первые слушания "морского дела" относительно захвата украинских кораблей.