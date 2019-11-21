В Гааге начались первые слушания "морского дела" относительно захвата украинских кораблей

В Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Об этом сообщает «Укринформ».

Слушания начались в 10:00, по местному времени. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Напомним, три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были обстреляны и захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Генеральный штаб ВСУ опубликовал запись переговоров российских военных, которые участвовали в захвате. На этих записях говорится, что команда таранить украинский буксир "Яны Капу" поступила от руководства Пограничной службы ФСБ России.

Российский корабль "Дон" совершил два "навала", однако малые бронированные катера под таран не попали, поскольку оказались слишком маневренными. Зато во время одной из попыток "Дон" протаранил другой российский корабль "Изумруд".

Моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли еще 25 мая. Россия это требование игнорировала, как и требования Украины.

Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что Россия вернула Украине суда. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.

20 ноября корабли прибыли в военную гавань города Очаков Николаевской области.Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал про плачевное состояние кораблей. По его словам россияне сняли с кораблей все что только можно,включая унитазы, плафоны и даже розетки. ФСБ опровергает эти сведения.