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Зеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не Коломойский

Президент прокомментировал интервью Коломойского для The New York Times.

Зеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не Коломойский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что за международные отношения Украины отвечает он, а не олигарх Игорь Коломойский. Об этом президент рассказал на брифинге в Очакове, комментируя скандальное интервью Коломойского о развороте внешней политики Украины, передает «УП».

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - это решение все же государственное", - отметил Зеленский на вопрос про заявления Коломойского о "развороте в сторону РФ".

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, спустя пару дней после публикации интервью Коломойского для The New York Times, написала у себя о том, что олигарх не имеет полномочий говорить от имени Офиса президента.

В интервью американскому изданию Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

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