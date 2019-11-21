Президент опоздал более чем на три часа из-за поломки самолета.

Поздно вечером 20 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть освобожденные Россией корабли ВМС Украины, которые вернулись на родину.

Фото: пресс-служба президента

"Владимир Зеленский прибыл в Очаков, где осмотрел бронированные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» и пообщался с моряками, освобожденными в сентябре", - сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Фото: пресс-служба президента

"Шаг за шагом мы идем к миру, ища дипломатические решения и борясь за то, чтобы наша Украина была снова единой", - отмечается в телеграм-канале Зеленского.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

По сообщениям СМИ, Зеленский прибыл в Николаев с задержкой в три часа из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другой самолет.

Изначально визит главы государства в Очаков был запланирован на 19:00, но из-за поломки самолета был отложен более чем на три часа.

Корабли Военно-морских сил Украины, захваченные РФ год назад, прибыли в военную гавань города Очаков Николаевской области 20 ноября. Военные оценивают состояние судов как очень плачевное.

На брифинге после осмотра кораблей президент заявил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах – ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - цитирует Владимира Зеленского Интерфакс-Украина.

При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов.

"Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко – ред.), где-то три месяца и все будет на ходу", - сказал он.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал про плачевное состояние кораблей. По его словам россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии небритым "из-за суеверий". Он пообещал побриться после возвращения захваченных кораблей.