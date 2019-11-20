Злочевскому расширили подозрение статьей о хищении госсредств в особо крупных размерах

Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому заочно сообщили о подозрении в хищении госсредств в особо крупном размере.

Об этом на брифинге в среду сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Производство по Злочевскому было остановлено в связи с розыском. [Потом] производство было возобновлено, изменено подозрение и производство снова было остановлено. То есть фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения господину Злочевскому", - сказал генеральный прокурор.

По его словам, Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах, а единого дела Burisma не существует.

"Есть 13 кейсов, в которых фигурирует бывший министр экологии Злочевский. В некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании. Еще в некоторых из этих кейсов встречаются слова, которые являются именем того человека, о котором вы говорили [Хантера Байдена]. Что будет дальше с этими кейсами - они будут переданы по подследственности. Некоторые - в НАБУ, некоторые, возможно, в ГБР, некоторые, может быть, и в СБУ: где связано с финансированием терроризма или террористическими актами", - цитирует Рябошапку агентство "Интерфакс-Украина".

Вопрос о Злочевском журналисты задали в связи с тем, что утром народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский провели брифинг о "новых фактах международной коррупции". Деркач, в частности, рассказал, что "14 ноября незаметно для СМИ Генеральная прокуратура объявила новое подозрение скандально известному собственнику Burisma, экс-министру экологии Злочевскому".

Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

1 февраля 2018 года появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.