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В Коцюбинском сгорел автомобиль депутата Ирпенского горсовета

В результате пожара утром 5 февраля были уничтожены две машины.

Фото: facebook.com / Богдан Слюсаренко

В поселке Коцюбинское (пригород Киева) утром 5 января сгорел автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль. Потом огонь перебросился на другой. Это жесть! По предварительному заключению полиции - умышленный поджог", - написал Слюсаренко.

Фото: facebook.com / Богдан Слюсаренко

Фото: facebook.com / Богдан Слюсаренко

Пресс-служба киевского облуправления ГосЧС сообщила, что информация о пожаре на улице Пономарева в Коцюбинском поступила в 5:44 утра. Горел автомобиль Subaru Forester и стоявший рядом Opel Tigra.

В 6:28 огонь потушили. В результате пожара оба автомобиля были полностью уничтожены.

Слюсаренко - член фракции "Новые лица", противник присоединения Коцюбинского к Киеву.

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