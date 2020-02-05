Президент Зеленский приедет в Раду

Он будет проводить консультации с фракцией "Слуга народа" о рынке земли.

Президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду и проведет консультации по законопроекту о рынке земли. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет президент", – заявил он.

С его слов, глава государства проведет консультации с фракцией "Слуга народа" относительно законопроекта о снятии моратория на продажу с/х земли с октября 2020 года.

Также депутат подтвердил информацию, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".

Отметим, что сегодня на утреннем заседании парламента глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала завтра, в 9-00, прийти на митинг под Верховную Раду против открытия рынка земли.

Напомним, Верховная Рада 6 февраля рассмотрит закон о рынке земли. Для принятия закона во втором чтении и целом фракция "Слуга народа" планирует заседать в ночь с четверга на пятницу.

Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения в ноябре прошлого года.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собирались прописать в законопроекте ко второму чтению.

Отмену моратория на продажу земли требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.