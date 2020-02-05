Речь Трампа – заявка на второй президентский

Президент США Дональд Трам п выступил с ежегодным обращением к нации в Конгрессе США. Необходимо сразу отметить: это было не просто выступление, это была знаковая предвыборная речь – заявка на победу на выборах 2020 года. И всё это произошло на фоне провалившейся попытки демократов организовать импичмент. Страна расколота. Но сегодня Трамп обращался не к демократическому лагерю и его приверженцам, он обращался к традиционному электорату своей партии и к населению «спорных штатов» - тех регионов, которые и в это раз могут ему предоставить победу в избирательной гонке.

Фото: EPA/UPG Президент Дональд Трамп выступает с обращением к нации в Конгрессе США

В этой речи было мало сказано о международной политике (в большинстве своём она была посвящена проблемам внутренним). Однако за упоминаниями Венесуэлы, Ирана, Израиля, Афганистана, Китая и намёка на ЕС не было одного – Украины. И вот это является для нас наиболее значимым сигналом. Организованная демократами процедура импичмента, - хотим мы того или нет – заставляет Трампа постепенно дистанцироваться публично от упоминания украинской повестки.

Многие будут с этим спорить, говоря, что первопричина совершенно в ином, однако это не имеет значения: ведь после того, как сенаторы проголосуют против, а Трамп произнесёт победную речь, тема Украины постепенно исчезнет из публичного обихода. Мы будем упоминаться лишь только в негативном ключе. Точно реже, так как Трампу точно не выгодно показывать свои рефлексии на этот счёт. И в этом наша трагедия.

Руконеподаваемая Пелоси

Выступление Трампа началось не со слов, а с отказа пожимать руку спикеру Палаты представителей Конгресса США – Ненси Пэлоси. Вручив ей текст речи, президент впервые в истории отвернулся от представителя демократического большинства.

Фото: EPA/UPG

Причины-то ясны: организованный процесс импичмент подпортил нервы Трампу и его администрации, заставил приложить немало усилий для сохранения поддержки среди как политиков, так и избирателей. И подобный жест Трампа – это не просто проявление пренебрежения к Пелоси, это ещё и демонстрация того, что он готов и будет атаковать сам.

Сенаторам республиканцам не хватило ровно одного дня: они очень спешили с голосованием по импичменту. Главная цель была отказать демократам в вотуме недоверия президенту и сделать так, чтобы сам Трамп произнёс победную речь в день выступления в Конгрессе. Впрочем, глава Белого дома, вероятнее всего, и не собирался об этом говорить. В его речи не было ни единого упоминания об этом процессе. При этом и так все понимают, что завтрашнее голосование в Сенате – это условность, что демократы в этой схватке проиграли, что им не удалось переманить на свою сторону нужных для победы четверых республиканцев, что завтра сенатское большинство провалит голосование.

Многим сенаторам от «Республиканской партии» не выгодно идти против Трампа: другого кандидата нет, а в 2020 году треть из них должна будет пойти на перевыборы. Республиканцам нужен будет ресурс Белого дома и поддержка самого президента в ходе кампании.

Фото: EPA/UPG

На самом деле Ненси Пэлоси была права, когда задолго до процесса импичмента убеждала демократический лагерь не начинать процедуру сейчас – за фактически год до окончания президентской гонки. Эта поспешность привела к тому, что демократы лишились значительного козыря. Импичмент они более не организуют: ведь настроения внутри общества неизменны (электоральный потенциал глава Белого дома особо не пострадал). К тому же американцы любят победителей. А Трамп сегодня – победитель.

Впрочем, ничего не окончено: демократы продолжат борьбу и упоминания об украинском скандале будут ещё звучать. Трамп также начнёт свою кампанию. Вероятнее всего, нас всё же ждёт какой-то компромат на Байдена среди или в конце избирательной кампании. Всё будет зависеть от того, дойдёт ли бывший вице-президент США к финалу этого забега, или его собьёт кто-то из конкурентов из демократического лагеря.

И об этом точно думают в лагере демократов, думает и Ненси Пэлоси, которая вынуждена была стоять с опущенными руками, пока Трампу громко скандировал весь зал. Пока ей остаётся только рвать речь выступления американского президента.

Фото: EPA/UPG

Ставка на «синих воротничков»

Вся речь Трампа была посвящена экономическим достижениям его администрации и критике левых. И это понятно, ведь ныне он борется не за традиционный демократический электорат, а за тех, кто живёт «в спорных штатах» и всегда сомневается, кому же отдать победу на выборах. И всё это – американские малоимущие фермеры из Огайо, безработные шахтёры Пенсильвании и потерявшие прибыль работники автопрома Мичигана. И этих людей точно интересует вопрос не Украины, а своего кошелька.

«За 8 лет правления последней администрации более 300 тысяч людей трудоспособного возраста были лишены возможности работать. Всего за 3 года работы моей администрации 3,5 миллиона человек трудоспособного возраста присоединились к рабочей силе», - говорит Трамп, указывая, что при этом рекордный рост заработной платы наблюдается среди не «белых», а «синих воротничков» - то есть, среди рабочих.

И Трамп действительно делает ставку на рабочих, малоимущие семьи, матерей-одиночек и незащищённых представителей национальных и этнических меньшинств – афро- и латиноамериканцев. Он говори то социально занятом населении, о доступном образовании, говорит о законах по защите, которые должны быть приняты Конгрессом немедленно – сегодня.

Фото: EPA/UPG

Однако при этом он не забывает уличать прошлую администрацию (демократов) в социальных потрясениях – от страховой медицины до социальных пакетов. «При последней администрации более 10 миллионов человек были добавлены в списки получателей продовольственных талонов. При моей администрации 7 миллионов американцев были лишены продовольственных талонов, а 10 миллионов человек – социальной помощи».

И рефреном звучит: мы не позволим социалистам разрушить нашу медицину, ели вы готовы платить за мигрантов – становитесь рядом с левыми, мы защитим американских пожилых людей.

И вот главное – новые торговые соглашения с Канадой, Мексикой и отдельно подписание первичного торгового договора с Китаем. Трамп говорит о NAFTA – соглашении, которое (как он сам заявляет), заставило его избираться в президенты.

Подписание нового договора с Канадой и Мексикой «позволит создать 100 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест», - говорит сам Трамп. И сразу следует отметить, что это тот договор, который пришлось при всей развернувшейся борьбе поддержать демократам.

Фото: EPA/UPG

Соглашение позволяет не просто повысить заработную плату сотрудникам американских компаний, которые задействованы в американском автопроме, но и остановить их руководство переносить предприятия в Мексику. А это действительно новые рабочие места. И конкретно в регионе Больших озёр – там, где расположены те самые «спорные штаты», которые решат: получит ли Трамп возможность зайти в Овальный кабинет на второй срок.

Гуайдо но не Зеленский

Неожиданностью для всех стало появление в ложе приглашенных гостей лидера венесуэльской оппозиции – Хуан Гуайдо. Причём Трамп не просто поприветствовал политика в своей речи, он прямо выказал ему поддержку США, назвав того единственным законным президентом Венесуэлы.

«Господин Президент, пожалуйста, отнесите это послание на свою родину. Все американцы объединены с венесуэльским народом в их праведной борьбе за свободу! Социализм уничтожает нации. Но всегда помните, свобода объединяет душу», - заявил Трамп. И снова здесь есть тонкая, да критика левых взглядов в США.

Фото: EPA/UPG Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо

Овации всего зала – американцев и республиканцев – были слышны не только для Гуйадо, но и для американца из снова-таки важного для Трампа штата Огайо – ветерана нескольких войн, который был представлен сегодня к высокой военной награде.

Они были также слышны в адрес родителей Кайлы Мюллер – сотрудницы гуманитарной помощи, погибшей от рук убитого американскими военными лидера ИГИЛ аль-Багдади. Аплодисменты звучали в адрес семьи сержанта штаба армии США в Ираке Кристофера Хейка, который был убит ныне покойным иранским генералом – Касемом Сулеймани.

«Террористом, ответственным за убийство сержанта Хейка, был Касем Сулеймани… Вот почему в прошлом месяце, под моим руководством, военные Соединенных Штатов нанесли безупречно точный удар, который убил Сулеймани и навсегда положил конец его злому правлению террора», - скажет Трамп.

Фото: EPA/UPG

***

Трамп скажет много о ком: об американских военных, на которых он явно делает ставку, об американцах, служащих в Афганистане, о семьях, борющихся с опасными заболеваниями, о НАТО, израильтянах и возможном урегулировании с палестинцами. Трамп не скажет только об одном – об Украине. Он не скажет о Владимире Зеленском. И это – приговор.

И это то, чего добились демократы с их импичментом, те, кто здесь, у нас, в очередной раз ратовали за скорую отставку Трампа.

Дональд Трамп сегодня победил. И у него появились очень хорошие шансы возглавить Соединённые Штаты на последующие четыре года. А у Украины появились дополнительные проблемы: ведь теперь Киев должен думать не о двухпартийной поддержке, а о том, как остаться в поле зрения действующего президента США, которому в ближайший год будет точно не выгодно упоминать Украину и встречаться с её руководством. Нелегкая задача для всех – от президента до нового посла.