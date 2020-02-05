В Японии у десяти пассажиров лайнера выявили коронавирус

В Японии на закрытом на карантин лайнере Diamond Princess подтвердили минимум 10 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом сообщила служба ВВС ссылаясь на японскую телекомпанию NHK.

"По меньшей мере 10 человек на борту круизного судна, пришвартованного в японском порту Йокогама, дали положительный результат на коронавирус", - сказано в сообщении.

Однако количество зараженных может возрасти, поскольку тестирование еще продолжается, проверили лишь 300 пассажиров из 3700.

Отмечается, что все 10 случаев заражения произошли с людьми возрастом старше 50 лет. При этом, ни один из зараженных не находится в «серьезном состоянии». Они пребывают в медучреждениях.

Пассажиры и экипаж на корабле будут находиться в карантине в течение 14 дней, пока не закончится инкубационный период вируса.

Напомним, сегодня, 5 февраля, в Украину должны доставить тест-системы для диагностики "уханского" коронавируса. Эта система позволит в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Тестирования начнутся уже на этой неделе.