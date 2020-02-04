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Тест-системы на коронавирус должны доставить в Украину 5 февраля, - Скалецкая

Система диагностики способна показать результаты в течение 5 часов.

Тест-системы на коронавирус должны доставить в Украину 5 февраля, - Скалецкая
Фото: kmu.gov.ua

В среду, 5 февраля, в Украину должны доставить тест-системы для диагностики китайского коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире передачи "Сніданок з 1+1".

"На самом деле в лабораторных наших центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас происходит лабораторное исследование. И тогда, когда они не дают положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их (результаты анализов) за границу", - сказала Скалецкая.

Министр заявила, что Украине помогла закупить тест-системы Всемирная организация здравоохранения. Украина должна начать тестировать системы на этой неделе.

Сакалецкая заверила, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения на коронавирус. Но для полной идентификации заболевания, Украине необходимо отправлять образцы анализов за границу.

"Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас на сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматикой могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - заявила Скалецкая.

Напомним, первая поставка тест-систем будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом Украина заказала четыре таких комплектов тест-систем.

Сегодня сообщалось, что в специальном административном районе Китая Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах 1 февраля - там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.

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