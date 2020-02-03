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Кабмин утвердил план против распространения коронавируса в Украине

Правительство также разрабатывает планы на региональном уровне. 

Кабмин утвердил план против распространения коронавируса в Украине
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров своим распоряжением утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

На данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.

"Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях относительно готовности принять потенциальных больных", - заявил Гончарук.

Кроме того, премьер напомнил, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубей и город Ухань, а также отложить путешествия и на другие территории Китая.

"Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативному мобилизации", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Гончарук сообщал, что Украина подготовилась к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV. По его словам, бригады инфекционистов для борьбы с коронавирусом есть в каждой области.

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