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В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили препаратами от ВИЧ и гриппа

По словам ее лечащего врача, позитивный результат был виден уже через двое суток. 

В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили препаратами от ВИЧ и гриппа
Фото: EPA/UPG

В Таиланде 71-летнюю пациентку с коронавирусом 2019-nCoV вылечили при помощи препаратов от ВИЧ и гриппа. Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные таиландского министерства здравоохранения.

Доктор Криансак Атипорнванич, работающий в больнице Раджавити в Бангкоке, сообщил, что лечил пациентку из Китая смесью препаратов: осельтамивир с лопинавиром и ритонавиром. До этого ей давали лекарства только от гриппа. 

"Я лечил пациента в тяжелом состоянии, и результат был очень удовлетворительным. Состояние очень быстро улучшилось, на протяжении 48 часов. И результат теста изменился за это же время с положительного на отрицательный", – сообщил Атипорнванич.

По словам чиновников минздрава Таиланда, в дыхательной системе пациентки больше нет следа вируса.

Врачи Пекина сообщали, что применение препаратов, которые дают больным ВИЧ и СПИД, является частью лечения от коронавируса, но пока нет данных, успешно ли это.

Напомним, по данным на утро 3 февраля, количество заболевших коронавирусом превысило 17 000, погибло более 360 человек. Первой жертвой от этой болезни вне Китая стал 44-летний мужчина на Филиппинах, недавно вернувшийся из г. Ухань. 

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