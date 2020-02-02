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МОН предложит вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса".

МОН предложит вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая
Фото: Макс Требухов

Министерство образования и науки предложит вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не находятся в Украине и не могут прилететь в страну из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на сайте министерства.

Официально письмо будет направлено в вузы в понедельник, 3 февраля.

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", - отметила министр Анна Новосад.

Предполагается, что до 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

Напомним, что Украина прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса.

Эпидемия убила уже 304 человек в Китае, еще один китаец умер в больнице на Филиппинах.

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