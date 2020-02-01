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260 школ в Днепропетровской области закрыли на карантин из-за гриппа

На вынужденные каникулы отправили около 100 тысяч школьников.

260 школ в Днепропетровской области закрыли на карантин из-за гриппа
Фото: zn.ua

В Днепропетровской области приостановили занятия в 260 школах и 676 классах из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Всего на карантин отправлено более 100 тыс. школьников.

Наибольшее количество школ на карантине - в Кривом Роге, Покрове, Никополе и Желтых Водах.

Ранее сообщалось, что в области объявили эпидемию гриппа, поскольку за последнюю неделю количество больных возросло на 44%.

Напомним, 24 января в Днепре от свиного гриппа умер 2-летний ребенок. Всего в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 смертей вследствие гриппа.

Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли школы в восьми областях: Донецкой, Сумской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Запорожской, а также в Одессе и Житомире.

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