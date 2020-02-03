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За сутки от коронавируса погибли 57 человек, количество заболевших превысило 17 000

На фоне этого основной биржевый индекс Китая снизился на 8%. 

За сутки от коронавируса погибли 57 человек, количество заболевших превысило 17 000
Фото: EPA/UPG

В Китае количество жертв нового коронавируса за сутки составило 57 человек, всего погиб 361 пациент, пишет Reuters. Количество заболевших увеличилось на 2829 и составило 17 205 случаев.

На фоне этого 3 февраля сильно упали китайские фондовые и товарные рынки. Инвесторы отступили в более безопасные активы на первой торговой сессии после продолжительного перерыва из-за китайского Нового года. Индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 8%, то есть снизился почти на $370 млрд от рыночной стоимости.

"В целях предотвращения паники, центральный банк Китая ввел на рынки 1,2 трлн юаней (173,8 млрд долларов) ликвидности посредством операций обратного РЕПО в понедельник. Китайская Sinopec Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Азии, заявила, что сократит объемы переработки в этом месяце примерно на 600 000 баррелей в день, что составляет примерно 12% от среднесуточной добычи в прошлом году, поскольку опасения по поводу здоровья повлияли на спрос на топливо", – добавили в агентстве. 

Большинство китайских провинций продлили новогодние каникулы, чтобы попытаться сдержать вирус. 

Сообщается также, что по меньше мере 171 случай заражения зафиксирован вне Китая, в том числе в Британии, США, Японии и Тайланде. Первый погибший от вируса вне Китая – 44-летний китаец в Филиппинах, вернувшийся после путешествия из г. Ухань. 

Напомним, 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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