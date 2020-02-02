Гончарук: бригады инфекционистов для борьбы с коронавирусом есть в каждой области

"Наша медицинская система сделала все необходимое, чтобы встретить эту опасность".

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина подготовилось к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV.

"Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты", - сказал он в воскресенье в интервью ТРК "Украина".

Гончарук подчеркнул, что по состоянию на 2 февраля ни одно подозрение на коронавирус не подтвердилось.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал он.

Премьер добавил, что новую рабочую неделю он начнет с совещания по поводу коронавируса.

"Но по состоянию на сегодня я могу с уверенностью сказать, что государство Украина, наша медицинская система сделала все необходимое, чтобы встретить эту опасность", - сказал он.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 2 февраля он убил 305 человек (один на Филиппинах, остальные - в Китае), число инфицированных приближается к 15 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали в Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Швеции Великобритании. Также зарегистрированы два случая болезни в азиатской части России, один в африканской части Испании.