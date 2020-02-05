Количество жертв нового коронавируса превысило 490 человек

Заболевших уже более 24 300 человек.

Количество погибших от "уханского" коронавируса превысило 490 человек. За 4 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая зарегистрировала 65 смертей. Это самое большое число погибших за одни сутки, пишет Reuters.

На материковой территории Китая подтвердили 3887 новых случаев заражение, а их общее количество составило 24 324 пациентов. Коронавирус подтвердился у 10 пассажиров круизного лайнера в Японии. Он находится на карантине, медики продолжают проверку остальных пассажиров и экипажа.

Тех, у кого уже выявили инфицирование, госпитализировали, оставшиеся на лайнере 3700 человек не могут покидать борт корабля в течение 14 дней.

"Я хочу позаботиться о здоровье пассажиров и членов экипажа и приложить все усилия для предотвращения распространения вируса", – заявил министр здравоохранения Катсунобу Като.

Сообщается, что коронавирус был найден у людей в 27 странах и регионах вне материкового Китая. Министр иностранных дел КНР Ван Йи сообщил, что "есть уверенность наконец-то победить в этой войне сдерживания" вируса. Он заявил, что уровень смертности от вспышки коронавируса на сегодняшний день составляет менее 2,1%, что намного ниже, чем у других крупных эпидемий.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку вне Китая.

По данным ВОЗ, считать эту вспышку пандемией пока нельзя, ее называют эпидемией с "множественными очагами".

В Украине нет подтвержденных случаев инфицирования, тест-системы для диагностики китайского коронавируса должны доставить 5 февраля.